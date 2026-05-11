inCruises registra una Wave Season record con oltre 50.000 passeggeri confermati

InCruises ha annunciato di aver registrato il numero più alto di passeggeri confermati durante la sua Wave Season, con oltre 50.000 persone coinvolte. La compagnia ha comunicato che questa stagione ha superato ogni precedente record, segnando un risultato storico per l’azienda. L’evento è stato reso noto tramite un comunicato ufficiale proveniente da Puerto Rico, datato 11 maggio 2026.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE GUAYNABO, Puerto Rico, May 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — inCruises annuncia la Wave Season più positiva della sua storia, superando 50.000 passeggeri confermati e 20.000 prenotazioni crocieristiche su oltre 560 itinerari unici con 12 diverse compagnie di navigazione nei primi mesi del 2026. Questo traguardo riflette la continua espansione della comunità di abbonati di inCruises, diversificata e in rapida crescita, che ha generato prenotazioni da 98 paesi nel periodo considerato. Particolarmente solide le performance registrate in Asia centrale, Europa e nei mercati Asia-Pacifico. «Questi risultati testimoniano la forza crescente del nostro modello di abbonamento globale e il coinvolgimento sempre più attivo dei nostri Membri», ha dichiarato Anthony Varvaro, CFO e COO di inGroup International.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - inCruises registra una Wave Season record con oltre 50.000 passeggeri confermati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate inCruises Reports Record Wave Season with Over 50,000 Passengers BookedCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE GUAYNABO, Puerto Rico, May 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — inCruises is reporting the most successful Wave... Sinner vola oltre i 14.000 punti: Italia da record con quattro nei Top 20Roma - Il tennis italiano vive un momento storico con Sinner leader mondiale e altri tre azzurri tra i migliori venti alla vigilia degli...