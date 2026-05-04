Il tennis italiano ha raggiunto un traguardo storico, con Sinner che supera i 14.000 punti e si conferma al primo posto nel ranking mondiale. A questa performance si aggiungono altre tre giocatori italiani tra i primi venti, segnando un record per il movimento nel suo complesso. La classifica aggiornata riflette un momento di grande crescita e presenza del tennis azzurro a livello internazionale.

Roma - Il tennis italiano vive un momento storico con Sinner leader mondiale e altri tre azzurri tra i migliori venti alla vigilia degli Internazionali di Roma È una giornata destinata a entrare negli archivi quella vissuta dal tennis italiano, che si presenta agli imminenti appuntamenti di Internazionali d'Italia con numeri mai registrati prima. Il protagonista assoluto è Jannik Sinner, che consolida la propria leadership mondiale raggiungendo e superando la soglia dei 14.000 punti nel ranking ATP, un traguardo riservato a pochissimi nella storia del circuito. L’altoatesino diventa infatti il terzo giocatore di sempre a oltrepassare questo limite, affiancandosi a nomi di riferimento assoluto come Novak Djokovic, detentore del record storico, e agli altri protagonisti dell’era recente.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Sinner vola oltre i 14.000 punti: Italia da record con quattro nei Top 20

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