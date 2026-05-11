Inclusione scolastica e strumenti compensativi | la pianificazione di fine anno secondo Scanning Pens

Con l’arrivo della fine dell’anno scolastico, si conclude anche il percorso di pianificazione riguardante l’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali. In questa fase, si discutono gli strumenti compensativi e le strategie adottate per favorire un ambiente più accessibile. La revisione delle pratiche e delle risorse impiegate si inserisce in un quadro più ampio di attenzione alle esigenze di tutti gli alunni.

La fine dell’anno scolastico non è soltanto il momento delle valutazioni e della chiusura delle attività didattiche. Per dirigenti e docenti rappresenta anche una fase delicata di riflessione sull’efficacia delle strategie adottate, in particolare nei percorsi di inclusione. Negli ultimi anni, il numero di studenti con DSA, BES e background linguistico non italofono ha reso. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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