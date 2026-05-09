Inclusione e sostegno | Credo nell’inclusione scolastica ma il sistema cambia ancora direzione Lettera

Un docente precaria ha scritto una lettera all’onorevole ministro dell’istruzione, esprimendo il suo punto di vista sull’inclusione scolastica. Nel testo, si afferma di credere nel valore dell’inclusione, ma si evidenzia che il sistema scolastico sembra continuare a cambiare direzione. La lettera è stata inviata da una docente con incarico temporaneo, e si concentra sulla percezione di continui mutamenti nell’approccio alle politiche di sostegno e accoglienza nelle scuole.

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