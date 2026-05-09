Inclusione e sostegno | Credo nell’inclusione scolastica ma il sistema cambia ancora direzione Lettera
Un docente precaria ha scritto una lettera all’onorevole ministro dell’istruzione, esprimendo il suo punto di vista sull’inclusione scolastica. Nel testo, si afferma di credere nel valore dell’inclusione, ma si evidenzia che il sistema scolastico sembra continuare a cambiare direzione. La lettera è stata inviata da una docente con incarico temporaneo, e si concentra sulla percezione di continui mutamenti nell’approccio alle politiche di sostegno e accoglienza nelle scuole.
Inviata da Sofia Vinci - Onorevole Ministro Valditara, le scrivo come docente precaria della scuola pubblica nella scuola secondaria di primo grado, con dieci anni di servizio, concorsi affrontati e continui cambiamenti normativi che, anno dopo anno, sembrano spostare sempre più avanti il traguardo della stabilizzazione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Il sistema per l’inclusione scolastica degli studenti con Bisogni Educativi Speciali
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