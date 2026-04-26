Divertimento e inclusione | la 45° Strapazzata è un grande successo

La 45ª edizione della Strapazzata, corsa non competitiva organizzata dall’Uisp a Pisa, ha registrato la partecipazione di oltre 900 corridori. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e ha coinvolto atleti di diverse età, unendoli in una giornata dedicata al divertimento e all’inclusione. I partecipanti hanno corso lungo un percorso cittadino, condividendo un momento di sport e socialità.

Numeri clamorosi per la 45° edizione della Strapazzata, la corsa non competitiva dell’Uisp a Pisa ha visto la partecipazione di oltre 900 corridori che hanno deciso di vivere una Festa della Liberazione all’insegna del divertimento e della libertà da qualsiasi assillo, compreso quello del.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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