Incidente donna perde il controllo dell’auto che si ribalta | paura al Puntone di Scarlino

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi nel tratto del Puntone di Scarlino. Una donna ha perso il controllo dell’auto, che si è capovolta lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e verificare eventuali feriti o danni. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Scarlino (Grosseto), 8 aprile 2026 – Ha perso il controllo dell’auto, con il mezzo che si è ribaltato. Paura per una donna di ottant’anni alla guida di un’utilitaria sulla strada provinciale del Puntone, nel comune di Scarlino. La donna ha fatto tutto da sola, non sono coinvolti altri mezzi. Ma c’è stata apprensione per la signora, rimasta sempre vigile durante i soccorsi e trasferita all’ospedale di Grosseto in codice 2. E’ accaduto nel pomeriggio di mercoledì 8 aprile. La macchina stava procedendo quando è uscita dalla carreggiata, urtando un ponticino laterale e appunto ribaltandosi su un fianco. Sono stati altri automobilisti a dare l’allarme. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente, donna perde il controllo dell’auto che si ribalta: paura al Puntone di Scarlino Paura in autostrada: perde il controllo dell'auto e si ribaltaNel tardo pomeriggio di venerdì 6 febbraio 2026, intorno alle ore 19:30, il conducente di un'automobile che percorreva l'autostrada A12, ha perso il... Leggi anche: Incidente stradale, perde il controllo dell'auto e si ribalta: 21enne in ospedale Incidente, donna perde il controllo dell’auto che si ribalta: paura al Puntone di ScarlinoIntervento di 118, vigili del fuoco e polizia municipale. La persona ferita è stata trasportata in ospedale in codice giallo. E’ sempre rimasta vigile durante tutte le fasi dei soccorsi ... lanazione.it Finisce fuori strada e si ribalta con l'auto a ScarlinoSCARLINO - Pomeriggio di paura sulla strada provinciale del Puntone, nel comune di Scarlino, dove una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Follonica è dovuta intervenire d'urgenza a causa ... msn.com