Perde il controllo dell' auto e si ribalta

Una giovane di 29 anni ha perso il controllo della vettura, probabilmente a causa di una manovra azzardata, e si è ribaltata contro il guardrail. L’incidente è avvenuto in una strada trafficata, dove la vettura ha finito in un dosso, causando paura tra i passanti. La donna è uscita illesa dall’auto capovolta, ma l’auto è rimasta bloccata lungo la carreggiata. La scena ha attirato l’attenzione di alcuni automobilisti di passaggio.

Una 29enne ha perso il controllo della sua auto e, impattando contro il guardrail, il mezzo si è ribaltato. È successo nel tardo pomeriggio del 23 febbraio a Castelnuovo Fogliani, lungo la sp12. Nell’urto, la donna ha riportato non gravi conseguenze. Sul posto i vigili del fuoco, l’autoinfermieristica del 118 in postazione a Roveleto di Cadeo e l’ambulanza della Croce Rossa della sede di Roveleto di Cadeo. Dopo essere stata medicata, l’automobilista è stata trasferita per accertamenti all’ospedale di Fidenza. IlPiacenza è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

