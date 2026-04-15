Incidente sul lavoro a Ospedaletto Lodigiano operaio resta intrappolato in un macchinario | braccio amputato

Questa mattina, intorno alle 7, si è verificato un grave incidente sul lavoro a Ospedaletto Lodigiano. Un operaio è rimasto intrappolato in un macchinario, con conseguente amputazione di un braccio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, che hanno estratto l’operaio e avviato le operazioni di soccorso. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica da parte delle forze dell’ordine.

Ospedaletto Lodigiano (Lodi), 15 aprile 2026 – Grave infortunio sul lavoro questa mattina, intorno alle 7.30, presso l’impianto della ditta Pulieco in via Fermi, ad Ospedaletto Lodigiano. Un operaio italiano di 48 anni, r esidente a Somaglia, ha riportato gravissime lesioni a un arto superiore mentre operava all'interno di un capannone dell'azienda. Secondo le prime informazioni, l’uomo stava lavorando a un macchinario per il trattamento dei rifiu ti quando, per cause ancora in corso di accertamento, il braccio sinistro è rimasto intrappolato negli ingranaggi. La forza del meccanismo avrebbe causato l'amputazione dell'arto poco sopra il gomito.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente sul lavoro a Ospedaletto Lodigiano, operaio resta intrappolato in un macchinario: braccio amputato Notizie correlate Braccio amputato nell’incidente. Resta ancora grave l’operaio. Nuovi accertamenti sulla sicurezzadi Gaia Papi È ancora in prognosi riservata l’uomo di 49 anni rimasto gravemente ferito giovedì pomeriggio in un incidente sul lavoro avvenuto in... Operaio resta incastrato nel macchinario che gli trancia le dita: incidente sul lavoro a BattipagliaIncidente sul lavoro a Battipaglia, in provincia di Salerno: dita amputate a operaio 50 enne.