Incidente sul lavoro a Settimo Torinese | operaio rimane incastrato in un macchinario

Un incidente sul lavoro ha coinvolto un operaio a Settimo Torinese, dove è rimasto incastrato in un macchinario. La causa sembra essere stata un malfunzionamento dell’impianto durante le operazioni di routine. I colleghi hanno immediatamente chiamato i soccorsi, che sono intervenuti rapidamente per estrarre l’uomo. L’operaio è stato trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato con ferite serie. La polizia sta verificando le cause dell’incidente.

Un'operaia è rimasta ferita in modo apparentemente grave rimanendo incastrata in un macchinario in una ditta di via De Nicola a Settimo Torinese nella prima mattinata di oggi, lunedì 23 febbraio 2026. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Azienda Zero con l'elisoccorso, i vigili del fuoco del distaccamento di Torino Stura, i carabinieri della tenenza cittadina e gli ispettori dello Spresal dell'Asl To4, a cui competono le indagini sull'accaduto.

Operaio di 25 anni muore incastrato in un macchinario. L'incidente sul lavoro nel TorineseUn giovane operaio di 25 anni è deceduto ieri sera in un incidente sul lavoro presso un’azienda agricola a Brusasco, nel Torinese.

Un operaio 25enne è morto incastrato in un macchinario nel TorineseUn giovane operaio di 25 anni ha perso la vita a Brusasco, nel Torinese, dopo essere rimasto incastrato in un macchinario per lo sminuzzamento del fieno.

Incidente mortale sul lavoro a Isola della Scala, trentenne perde la vita in un'azienda avicolaL'uomo sarebbe rimasto incastrato con gli abiti negli ingranaggi di un macchinario, che non gli avrebbe lasciato scampo. Sul posto, oltre ai soccorritori, Spisal e Carabinieri ... rainews.it

Incidente sul lavoro in centro a Cremona: muratore bergamasco precipita da dieci metri e muoreLA TRAGEDIA. E’ successo lunedì 16 febbraio in un cantiere in centro a Cremona: un operaio di 55 anni è morto. Lavorava per una ditta bergamasca e lui stesso risiedeva sul nostro territorio. La Cgil: ... ecodibergamo.it

