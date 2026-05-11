Scontro auto-moto al centro di Salerno feriti un 21enne e una 18enne | ricoverati in ospedale

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente stradale si è verificato nel centro di Salerno, coinvolgendo un'auto e una moto. A seguito dello scontro, sono rimasti feriti un giovane di 21 anni e una ragazza di 18 anni. Entrambi sono stati trasportati in ospedale per le cure necessarie. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Incidente stradale a Salerno, nello scontro tra un'auto e una moto sono rimasti feriti due ragazzi di 21 e 18 anni. Trasportati in ambulanza all'ospedale San Giovanni di Dio Ruggi d'Aragona.🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Incidente a Terlizzi, scontro tra una moto e un cavallo: 18enne grave in ospedaleUn ragazzo di 18 anni ha riportato gravi ferite a seguito di uno schianto tra la sua moto e un cavallo a Terlizzi, nel Barese.

Albenga: scontro moto-auto, pilota sbalzato e 3 feriti in ospedaleUno scontro tra un motociclo e un’automobile ha coinvolto diverse unità di soccorso nel primo pomeriggio del 3 aprile ad Albenga.

Argomenti più discussi: Scontro auto-moto. Grave il centauro; Incidente tra auto e moto: grave centauro trasportato in eliambulanza; Incidente sul Grande raccordo anulare: scontro auto-moto, morto un 40enne; Sorpassa auto e perde il controllo della moto, muore 21enne a Milano.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web