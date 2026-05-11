Scontro auto-moto al centro di Salerno feriti un 21enne e una 18enne | ricoverati in ospedale

Un incidente stradale si è verificato nel centro di Salerno, coinvolgendo un'auto e una moto. A seguito dello scontro, sono rimasti feriti un giovane di 21 anni e una ragazza di 18 anni. Entrambi sono stati trasportati in ospedale per le cure necessarie. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine.

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