Scontro auto-moto al centro di Salerno feriti un 21enne e una 18enne | ricoverati in ospedale
Un incidente stradale si è verificato nel centro di Salerno, coinvolgendo un'auto e una moto. A seguito dello scontro, sono rimasti feriti un giovane di 21 anni e una ragazza di 18 anni. Entrambi sono stati trasportati in ospedale per le cure necessarie. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine.
Incidente stradale a Salerno, nello scontro tra un'auto e una moto sono rimasti feriti due ragazzi di 21 e 18 anni. Trasportati in ambulanza all'ospedale San Giovanni di Dio Ruggi d'Aragona.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Incidente a Terlizzi, scontro tra una moto e un cavallo: 18enne grave in ospedaleUn ragazzo di 18 anni ha riportato gravi ferite a seguito di uno schianto tra la sua moto e un cavallo a Terlizzi, nel Barese.
Albenga: scontro moto-auto, pilota sbalzato e 3 feriti in ospedaleUno scontro tra un motociclo e un’automobile ha coinvolto diverse unità di soccorso nel primo pomeriggio del 3 aprile ad Albenga.
Argomenti più discussi: Scontro auto-moto. Grave il centauro; Incidente tra auto e moto: grave centauro trasportato in eliambulanza; Incidente sul Grande raccordo anulare: scontro auto-moto, morto un 40enne; Sorpassa auto e perde il controllo della moto, muore 21enne a Milano.
I più letti di ieri: lirica internazionale a Saronno, finale da sogno e scontro auto-moto x.com
Scontro auto-moto: i due conducenti al pronto soccorso di Macerata, la passeggera del centauro all'ospedale di Torrette facebook