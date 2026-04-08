L' auto sbanda esce di strada e si cappotta nel canale | c' è una vittima Sanitari sul posto

Un'auto ha perso il controllo, è uscita di strada e si è cappottata in un canale, provocando una vittima. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza. Si tratta del secondo incidente mortale in poche ore, dopo quello avvenuto nella tarda serata di martedì lungo l’autostrada A13 Bologna-Padova. Le autorità stanno investigando sulle cause dell’accaduto.

Un altro incidente fatale. Il secondo in poche ore, dopo quello avvenuto nella tarda serata di martedì 7 lungo l’autostrada A13 Bologna-Padova. Intorno alle 13 di mercoledì 8 aprile, infatti, un’autovettura (una Kia di colore grigio) è uscita di strada mentre si trovava in via Argine. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Incidente a Russi: auto esce di strada e si cappotta. Muore una ottantenneRussi (Ravenna), 17 marzo 2026 – Tragico incidente nella mattinata di oggi, martedì 17 marzo, intorno alle 9 sulla provinciale Piangipane. Una sbandata in curva, l'auto che si cappotta e vola nel canale: giovane vivo per miracoloUn ‘salto’ nel vuoto e nel buio, poi l’atterraggio nell’acqua gelida e la corsa verso la salvezza. Temi più discussi: L'auto sbanda, esce di strada, attraversa il prato incontrollata e si schianta contro un arbusto (FOTO all'INTERNO). Momenti di paura lungo la Valsugana; L'auto sbanda, esce di strada e finisce nel fosso: coppia ferita e trasportata in ospedale; Auto sbanda, si schianta su una recinzione e si ribalta: guidatore incastrato; Schianto tra due auto: paura per una coppia finita nel fossato. L'auto sbanda, esce di strada, attraversa il prato incontrollata e si schianta contro un arbusto (FOTO). Momenti di paura lungo la ValsuganaLEVICO TERME. Ha perso il controllo dell'auto, che è uscita dalla carreggiata, ha proseguito la propria corsa incontrollata in un campo a margine della strada e, dopo aver abbattuto alcuni arbusti, si ... ildolomiti.it Cassina Valsassina, auto esce di strada e si incendia: a bordo non c'è nessunoCassina Valsassina (Lecco), 26 ottobre 2025 – L'auto che sbanda, l'uscita di strada, l'impatto contro un albero, poi l'incendio. Quando sul posto sono arrivati i soccorritori, a bordo della macchina ... ilgiorno.it Salve aiutatemi ad organizzare il mio bagno Le misure sono 164 di larghezza, 238 di lunghezza Dovrò mettere i sanitari, la doccia, il lavabo con mobile e in più anche una lavatrice - facebook.com facebook "A Pasquetta si mangiano le nutrie. I rischi sanitari sono esattamente quelli che si hanno mangiando i topi. La cosa più incredibile è che non si fanno i sieri genici sperimentali, ma mangiano topi/nutrie". Così sui social l'infettivologo Matteo Bassetti interviene s x.com