Incidente fra bus e tram sul Ponte della Libertà

Alle ore 20 si è verificato un incidente tra un bus e un tram sul Ponte della Libertà, nel tratto verso piazzale Roma. L'impatto ha causato la temporanea interruzione del traffico nella zona. Immediatamente sono intervenuti i soccorritori per assistere il conducente del bus, che sembrava aver bisogno di assistenza. La situazione ha causato disagi alla circolazione fino alla gestione dell'emergenza.

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Scontro alle 20 fra un bus Actv e il tram verso piazzale Roma, sul Ponte della Libertà, il traffico si è bloccato e sono stati subito lasciar passare i soccorsi per l'assistenza al conducente del mezzo su gomma che non stava bene. Sono in corso accertamenti, rilievi e soprattutto gestione del.🔗 Leggi su Veneziatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook Notizie correlate Camion contro un mezzo sul ponte della Libertà, traffico bloccatoUn incidente verso le 9 accaduto sul ponte della Libertà, in direzione Mestre, ha paralizzato il traffico stamattina, sabato 2 maggio, almeno... Firenze, pauroso incidente oggi in zona Ponte all’indiano: scontro fra auto e camionFirenze, 14 aprile 2026 – Paura sul tratto finale della Fipili che si immette dentro Firenze. Argomenti più discussi: Violento schianto tra due auto a Torino Mirafiori, una si ribalta: feriti i due conducenti, trasferiti in ospedale; Incidente a Pisa oggi, traffico caos sulla parte finale della Fipili. Ripercussioni in mezza città; Cantiere allagato e perdita d'acqua costante / FOTO - VIDEO; Nuove fermate del bus tracciate in via Cavour. Mom: Pronti a partire. La Svizzera chiede all’Italia il rimborso delle spese mediche per i ragazzi feriti nel incidente di Crans-Montana… reddit Maltempo, autobus tampona il tram fermo per un blackout: feriti l'autista e una passeggera. Traffico in tilt in direzione VeneziaVENEZIA - Un autobus ha tamponato il tram fermo per mancanza di corrente a causa del maltempo sul ponte della Libertà, l'arteria che collega Venezia e Mestre. ilgazzettino.it