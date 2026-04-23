Firenze | autista aggredita su bus da una passeggera

Stamattina a Firenze un’autista di autobus è stata aggredita da una passeggera a bordo del mezzo. L’episodio è stato segnalato dai sindacati tramite un comunicato. Al momento non sono stati diffusi dettagli sull’accaduto o sulle condizioni della conducente. La notizia si aggiunge a una serie di episodi simili avvenuti negli ultimi mesi nella città.

FIRENZE – Nuova aggressione ai danni di un’autista di bus a Firenze. E’ accaduto stamattina, 23 aprile 2026. A denunciare l’episiodio i sindacati attraverso un comunicato. “A seguito del gravissimo episodio avvenuto stamattina sulla linea 37, in località Galluzzo (Firenze), ai danni di una giovane incolpevole autista, la quale è finita in ospedale con un attacco di panico dopo aver ricevuto numerosi sputi e un ulteriore tentativo di aggressione fisica vera e propria da parte di una passeggera che nel frattempo si era resa protagonista di un lungo litigio con un altro passeggero, come Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Faisa Cisal abbiamo...🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: autista aggredita su bus da una passeggera Notizie correlate Chiede il biglietto a una passeggera: autista aggredita selvaggiamente. Strappata anche una ciocca di capelliLa conducente di un bus nel Casertano è stata aggredita selvaggiamente da una passeggera. Autista di bus aggredita nel tentativo di sedare una liteLa denuncia della Filt-Cgil: "Episodio inaccettabile che rappresenta un ulteriore atto di violenza contro i lavoratori del settore dei trasporti, che... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Nuova aggressione su un bus, sette giorni di prognosi per un conducente; Genova, sesso orale sul bus: autista aggredita dopo rimprovero a passeggeri; Sesso sul bus e autista aggredita: i provvedimenti della giunta per la sicurezza a bordo dei mezzi; Sesso orale sul bus: sorpreso con i pantaloni abbassati, picchia l'autista. Dopo due ore è di nuovo al capolinea. Firenze: autista aggredita su bus da una passeggeraFIRENZE – Nuova aggressione ai danni di un’autista di bus a Firenze. E’ accaduto stamattina, 23 aprile 2026. A denunciare l’episiodio i sindacati attraverso un comunicato. A seguito del gravissimo ... firenzepost.it Aggressione sul bus a Firenze: un'autista in ospedaleAncora violenza sui mezzi pubblici a Firenze. Questa mattina, sulla linea 37 in zona Galluzzo, una giovane autista è stata aggredita da una passeggera al ... gonews.it Oggi, a Firenze, sono intervenuto all’assemblea regionale di Confcooperative per parlare del contributo che queste imprese garantiscono in Europa in termini di crescita, sviluppo, innovazione e welfare. x.com Da oggi il ricordo delle 43 vittime del crollo del Viadotto #Polcevera, noto come Ponte Morandi, vive nel cuore di Firenze.Un bosco della memoria è stato infatti inaugurato questa mattina nel Quartiere 3, al parco dell’#Anconella in prossimità dell’anfiteatro, Un - facebook.com facebook