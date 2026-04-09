Spaventoso incidente per Aleix Espargaro con la Honda a Sepang | finisce in ospedale con 4 vertebre rotte

Durante i test Honda MotoGP a Sepang, il collaudatore Aleix Espargarò è stato coinvolto in un incidente che lo ha portato in ospedale. Secondo le fonti ufficiali, ha riportato la rottura di quattro vertebre. L’incidente è avvenuto durante la sessione di prove, senza ulteriori dettagli sul momento esatto o sulle cause. La Honda ha confermato il trasferimento di Espargarò in ospedale per le cure del caso.

Pauroso incidente per Aleix Espargarò nei test Honda MotoGP di Sepang: il collaudatore HRC finisce in ospedale con quattro vertebre rotte. Valutato un possibile intervento. 🔗 Leggi su Fanpage.it Il video di Aleix Espargaro in bicicletta tra le auto diventa virale: cosa è successoIl breve filmato dell'ex pilota di MotoGp, che un anno fa ha seguito la passione per il ciclismo dopo aver abbandonato le moto, ha alimentato... MotoGP, nei test di Sepang a dominare è la pioggia: vola la Honda con Joan MirLa pioggia sul tracciato ha condizionato questa prima fase di test in previsione dell'inizio del campionato mondiale di MotoGp. Spaventoso incidente per Aleix Espargaro con la Honda a Sepang: finisce in ospedale con 4 vertebre rottePauroso incidente per Aleix Espargarò nei test Honda MotoGP di Sepang: il collaudatore HRC finisce in ospedale con quattro vertebre rotte ... fanpage.it MotoGP 2026. Brutto infortunio per Aleix Espargaró durante dei test con la Honda a SepangLo spagnolo, vittima di un incidente nella giornata di martedì, ha riportato varie contusioni e la frattura di quattro vertebre. Il pilota rientrerà ora in Spagna per valutare se sarà necessario un in ... moto.it