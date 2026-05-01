Un incidente si è verificato oggi sul sentiero 014 del Monte Venere, nel comune di Monzuno. Un motociclista è caduto durante un'escursione e ha riportato ferite che hanno richiesto il soccorso medico. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza, che hanno trasportato il ferito in ospedale per le cure del caso. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

Bologna, 1 maggio 2026 – Cade sul sentiero 014 sul Monte Venere, nel comune di Monzuno: motociclista soccorso. L’uomo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale 'Maggiore. L’uomo dopo la caduta che gli ha causato un probabile trauma toracico non era in grado di rientrare autonomamente. I tecnici della stazione Rocca di Badolo del Saer-Soccorso Alpino e Speleologico dell'Emilia-Romagna lo hanno trasportato su una barella fino a una strada sterrata nelle vicinanze, dove l'elicottero EliPavullo lo ha recuperato con il verricello e trasportato all' ospedale Maggiore di Bologna. Sul posto anche i Vigili del fuoco e i sanitari dell'ambulanza di Vado.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incidente con la moto sul sentiero del Monte Venere: centauro finisce in ospedale

Notizie correlate

Incidente a Salerno tra auto e moto: centauro finisce in ospedaleIncidente stradale a Salerno, ieri sera: una moto ed un'auto, per cause da accertare, si sono violentemente scontrate.

Scontro tra una minicar e una moto sul lungomare nord, centauro finisce in ospedale [FOTO]È di un centuaro ferito e trasportato in ospedale il bilancio di un incidente stradale che si è verificato in viale della Riviera a Pescara nel...