L' auto sbanda all' improvviso e finisce contro una vettura parcheggiata | 4 giovani feriti

Domenica sera un'auto ha improvvisamente sbandato e si è schiantata contro una vettura parcheggiata, coinvolgendo quattro giovani, di circa trent'anni, tra cui tre uomini e una donna. I quattro sono rimasti feriti nello scontro e sono stati soccorsi sul posto. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità.

Per cause ancora al vaglio della Polizia Locale di Ravenna l'auto che procedeva in direzione Sant'Alberto è sbandata a destra Un incidente stradale, avvenuto domenica sera, ha causato il ferimento di quattro persone, tre uomini e una donna, tutti di circa trent'anni. E' quanto successo intorno alle 20 in via Mandriole, all'altezza dell'ex mulino. Su una Toyota Aygo viaggiavano tutti e quattro i giovani. Per cause ancora al vaglio della Polizia Locale di Ravenna, intervenuta sul posto, l'auto che procedeva in direzione Sant'Alberto è sbandata a destra, andando a impattare contro una vettura parcheggiata, una Golf. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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