Infortunio sul lavoro a Olginate soccorsi urgenti in azione

Un incidente sul lavoro si è verificato in un'azienda di via Campagnola a Olginate. Un uomo di circa trent'anni è rimasto ferito a una mano, che sarebbe stata schiacciata da un macchinario. Sul posto sono intervenuti i soccorsi urgenti per prestare assistenza all’infortunato e valutare le sue condizioni. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Grave infortunio sul lavoro in un'azienda di via Campagnola a Olginate. Una persona - si tratterebbe di un operaio poco più che trentenne - sarebbe rimasta ferita a una mano rimasta schiacciata in un macchinario. L'allarme è scattato in codice rosso alle 14.30 di oggi, giovedì 9 aprile. La. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Grave incidente a Oggiono tra auto e moto: soccorsi urgenti in azione Leggi anche: Una donna investita in Valsassina e un ciclista travolto ad Annone: soccorsi urgenti in azione Temi più discussi: A febbraio crescono gli infortuni sul lavoro: +2,4% rispetto al 2025; Incidente sul lavoro alla Stena Recycling, operaio di 50 anni muore schiacciato sotto il muletto che stava manovrando; Infortunio sul lavoro a Montirone: operaio schiacciato da due lastre in metallo; A FEBBRAIO CRESCONO GLI INFORTUNI SUL LAVORO: +2,4% RISPETTO AL 2025. Infortuni sul lavoro, i morti calano del 27% in Italia da inizio 2026. I dati InailLeggi su Sky TG24 l'articolo Infortuni sul lavoro, i morti calano del 27% in Italia da inizio 2026. I dati Inail ... tg24.sky.it Roma resta la Capitale degli infortuni sul lavoro: denunce in crescita del 13.4%, boom tra gli over 60L'allarme della Cgil: nei primi due mesi dell'anno nella Regione numeri in crescita del 12.4 rispetto all'anno precedente. Picco a Roma. Il Lazio non si toglie la maglia nera ... romatoday.it CHE BELLA NOTIZIA, HOLGER A sette mesi dal grave infortunio rimediato a Stoccolma, il tennista danese ha deciso di tornare in campo all’ATP 500 di Amburgo, previsto dal 18 al 24 maggio, segnando così il suo rientro ufficiale Un punto di ripartenza p - facebook.com facebook Piacenza, operaio in malattia viene scoperto dall'investigatore privato e licenziato: «Infortunio alla gamba ma faceva il macellaio, mi ha servito quando ho finto di essere un cliente» x.com