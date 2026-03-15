Incidente a Valmir | auto fuori strada soccorsi immediati

Un'auto è uscita di strada a Valmir, nella frazione di Petritoli, causando l'intervento immediato dei soccorsi. Una donna è rimasta coinvolta nell’incidente sulla strada della Valdaso, e sul posto sono arrivati i mezzi di emergenza per prestare assistenza. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di verifica, mentre le forze dell’ordine stanno gestendo la situazione.

Un’improvvisa perdita di controllo ha messo in allarme la frazione di Valmir, nel comune di Petritoli, dove una donna è rimasta coinvolta in un incidente sulla strada della Valdaso. L’evento si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima delle 20:00, quando l’automobilista ha finito fuori strada per cause che sono attualmente oggetto di accertamento. Il quadro operativo ha l’intervento coordinato dei sanitari del 118, dei carabinieri e dei vigili del fuoco, giunti sul posto per garantire la messa in sicurezza del veicolo incidentato. Fortunatamente, la conducente non ha riportato lesioni gravi, ma il sinistro ha richiesto una gestione emergenziale completa da parte delle forze dell’ordine e dei soccorritori locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incidente a Valmir: auto fuori strada, soccorsi immediati Articoli correlati Incidente a San Martino in strada: ventenne finisce fuori strada con l’auto lungo la via EmiliaSan Martino in Strada (Lodi), 15 febbraio 2026 – Incidente stradale, nella notte tra il 14 e il 15 febbraio, lungo la via Emilia, strada statale 9,... Auto cappottata fuori strada, il conducente torna a casa a piedi senza soccorsiCarmignano (Prato), 15 marzo 2026 – Ieri mattina mobilitati vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale, ambulanze e persino l’elicottero...