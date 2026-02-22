Incidente sulla Cristoforo Colombo scontro tra auto e scooter | un morto

Un incidente mortale sulla via Cristoforo Colombo si è verificato nella notte di domenica 22 febbraio, quando un'auto e uno scooter sono entrati in collisione. La causa principale sembra essere stata una manovra azzardata di uno dei due veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per il motociclista. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. La strada è rimasta chiusa per diverse ore.

Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro. Sul caso indaga la polizia locale di Roma Capitale Un incidente mortale si è verificato in via Cristoforo Colombo nella notte di domenica 22 febbraio. È la seconda tragedia in poche ore a Roma dopo quello in via Prenestina. A perdere la vita un uomo di 61 anni a bordo di un Honda SH 300. Secondo quanto appreso la vittima si è scontrata con un'auto Opel Karl, condotta da un uomo italiano di 26 anni all'altezza di largo Angelo Fochetti, intorno all'una e 30 di notte, nel rettilineo della Colombo che costeggia la zona Garbatella. Il 26enne alla guida della Opel, che si è fermato per i soccorsi, è stato accompagnato in ospedale per gli esami alcolemici e tossicologici di rito.

Incidente sul raccordo anulare: scontro auto-scooter, morto un uomoUn incidente mortale si è verificato sul Grande raccordo anulare di Roma, causando la morte di un uomo.

Incidente su via Cristoforo Colombo: auto contro guardrail, feriti 4 ragazziUn incidente si è verificato questa mattina su via Cristoforo Colombo.

Incidente sulla via Cristoforo Colombo. Scontro tra auto e moto a un incrocio: interviene il 118

Beatrice Bellucci morta sulla Colombo a Roma, spunta il video della folle corsa della Bmw che ha travolto lei (e l'amica) sulla MiniSpunta unvideo dell’incidente in cui ha perso la vita Beatrice Bellucci, 22 anni, la notte del 24 ottobre 2025 in via Cristoforo Colombo a Roma. A riprendere quegli attimi fatali è il passeggero della ... ilmessaggero.it

