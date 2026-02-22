Tragico incidente stradale a Roma | scontro tra auto e scooter morto 61enne

Un incidente mortale ha coinvolto un'auto e uno scooter in via Cristoforo Colombo, causando la morte di un uomo di 61 anni. La causa sembra essere stata una manovra azzardata, che ha portato allo scontro tra i veicoli. La Polizia Locale di Roma ha subito intervenuto sul posto per gestire la scena e raccogliere le prove. La vittima viaggiava in direzione di largo Angelo Fochetti al momento dell’incidente. La strada rimane bloccata per i rilievi.

Questa notte tra il 21 e il 22 febbraio 2026, la Polizia Locale di Roma Capitale è intervenuta in via Cristoforo Colombo, all'altezza di Largo Angelo Fochetti, a seguito di un grave incidente stradale avvenuto intorno all' 01:30. Lo scontro ha coinvolto un'auto, guidata da un uomo italiano di 26 anni, e un motoveicolo, il cui conducente, un uomo di 61 anni, è deceduto sul posto. Il giovane alla guida dell'auto si è fermato immediatamente per prestare soccorso. È stato poi accompagnato in ospedale per gli accertamenti alcolemici e tossicologici previsti dalla legge.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia

