Commissione inchiesta Covid audizione Jay Bhattacharya | Vaccino inefficace lockdown non ha protetto una sola vita umana

In una recente audizione davanti alla commissione d'inchiesta Covid, lo scienziato statunitense ha messo in discussione l’efficacia delle restrizioni adottate, come il lockdown, affermando che non hanno protetto alcuna vita umana. Ha inoltre dichiarato che il vaccino contro il Covid si è rivelato inefficace. La seduta ha visto anche la testimonianza del direttore di un importante istituto di ricerca statunitense.

Lo scienziato statunitense ha contestato l'efficacia delle restrizioni, come il lockdown, e asserito che il vaccino Covid è stato inefficace In commissione d'inchiesta Covid è andata in scena anche l'audizione del direttore del National Institutes of Health degli Stati Uniti Jay Bhattacharya. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Commissione inchiesta Covid, audizione Jay Bhattacharya: "Vaccino inefficace, lockdown non ha protetto una sola vita umana" Articoli correlati I danneggiati da vaccino anti-Covid in audizione: “Noi, traditi dalle istituzioni. Solo FdI ci ha ascoltati”La testimonianza di Federica Angelini, del Comitato Ascoltami: "Solo FdI ci ha dato la possibilità di parlare pubblicamente di questa enorme tragedia. Vaccino Covid, Chifari Negri: "In 'pandemia' sviluppata propaganda per costringere a inoculazioni, mascherine e lockdown" - VIDEOLa dottoressa Rosanna Chifari Negri, medico chirurgo e neurologa, ha pubblicato un video nel quale parla della cosiddetta "Psycho war", vale a dire... Una raccolta di contenuti su Jay Bhattacharya Temi più discussi: Audizione del professor Jay Bhattacharya; Audizioni covid, martedì alle 14 Bhattacharya - Giovedì alle 10 Ciciliano, alle 12 associazione Danni collaterali - Diretta webtv; Bhattacharya in Commissione Covid rimbalza Colucci sui lockdown ? No, non hanno protetto proprio nessuno. Green pass? Un falso scientifico. E il lokdown ha aumentato i morti: le clamorose rivelazioni del luminare USA in Commissione CovidL’audizione svoltasi ieri presso la Commissione Covid si è rivelata uno dei passaggi più rilevanti nel processo di revisione delle decisioni adottate durante l’emergenza sanitaria. Al centro dell’atte ... strettoweb.com Commissione Covid, audizione choc: Sottostimati gli effetti avversi dei vaccini, FdI attacca Responsabilità graviAudizione sui danneggiati da vaccino: criticità su indennizzi e segnalazioni. Accuse politiche: Responsabilità gravi durante la pandemia. A far discutere sono state le dichiarazioni dell’avvocato de ... baritalianews.it Durante l’audizione in Commissione Covid, Jay Bhattacharya ha ricordato: lockdown e scuole chiuse senza vero confronto scientifico. Con un dibattito libero nel 2020, molte scelte non sarebbero durate così a lungo. Conseguenze ignorate. webtv.camera.it/ev x.com