Inchiesta Arbitri Svolta FIGC | Viglione in Procura Il Giallo di Lissone

Un'inchiesta riguardante gli arbitri ha portato a una svolta importante con il coinvolgimento di un dirigente in una procura. Un rappresentante della FIGC è stato ascoltato dai magistrati, mentre si continuano a indagare sui sospetti riguardanti gli ispettori e alcuni eventi avvenuti a Lissone. La vicenda si sta sviluppando con nuovi approfondimenti legali e testimonianze.

Inchiesta arbitri, il “salto” in FIGC: Viglione ascoltato dal PM. Il nodo ispettori e il mistero di Lissone. L’inchiesta che sta facendo tremare i palazzi del calcio italiano compie un passo in avanti decisivo, spostando l’asse delle indagini direttamente verso via Allegri. Nelle scorse ore, il tribunale di Milano ha ospitato un’audizione chiave: quella dell’avvocato Giancarlo Viglione, responsabile legislativo della FIGC e storico braccio destro dell’ex presidente Gabriele Gravina. Un colloquio durato oltre due ore e mezza, durante il quale il Pubblico Ministero Maurizio Ascione ha scavato nella “cornice istituzionale” che lega l’Associazione Italiana Arbitri (AIA) alla Federazione, cercando di far luce su procedure che, secondo l’accusa, presenterebbero diverse opacità.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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