Inchiesta arbitri il legale della Figc dal pm per spiegare i protocolli Var

Da gazzetta.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio, un rappresentante della Figc sarà ascoltato in Procura per chiarire i protocolli relativi all'uso del Var. L'interrogatorio sarà condotto dal pubblico ministero e vedrà la presenza dell’avvocato Viglione, responsabile dei rapporti istituzionali della Federazione. L'incontro rientra nell'ambito di un'inchiesta che coinvolge gli arbitri e le modalità di utilizzo del sistema di revisione video durante le partite.

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Nuova giornata di audizioni oggi alla Procura di Milano nell’ambito dell’inchiesta sugli arbitri che vede indagati anche Rocchi e Gervasoni, entrambi già autosospesi dai ruoli di designatore e supervisore Var. Il pm Maurizio Ascione si sta concentrando ora sulla cosiddetta “bussata” di Lissone su cui vuole fare ulteriori approfondimenti. Per approfondire profili regolamentari e protocolli del centro, saranno ascoltati alcuni dipendenti di Figc e forse Lega Serie A. Questo pomeriggio alle 15 è in programma l’audizione dell’avvocato Giancarlo Viglione. Il legale della Federcalcio, che è anche responsabile delle relazioni istituzionali e dell’ufficio legislativo, a quanto risulta sarebbe stato citato da un dirigente della Lega nello spiegare al pm l’introduzione degli ispettori della Procura Figc a Lissone.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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