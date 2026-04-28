Un’indagine della Procura di Milano continua a concentrarsi sulle testimonianze di arbitri ed ex arbitri coinvolti in un’inchiesta sul sistema arbitrale. Recentemente, un ex fischietto ha reso interrogatorio al pubblico ministero, mentre un legale ha annunciato che si sta valutando se procedere con un interrogatorio. Le dichiarazioni di questi testimoni rappresentano i principali elementi investigativi finora raccolti.

Milano, 28 aprile 2026 – Le testimonianze di arbitri ed ex arbitri restano centrali nel prosieguo sono gli elementi investigativi principali dell'inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale. A cui si uniscono le intercettazioni e i filmati e gli audio acquisiti dalla sala Var di Lissone. E ora anche Eugenio Abbattista, ex "varista" e altro grande accusatore della commissione nazionale dei fischietti che si dimise dall'Associazione italiana arbitri a stagione in corso nel marzo del 2024, è stato ascoltato dal pm Maurizio Ascione. "Scendere da un treno impantanato, nel puzzo del pregiudizio, del vittimismo,...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inchiesta arbitri, l’ex fischietto Abbattista dal pm: parla un altro accusatore del 'sistema'. Il legale di Rocchi: “Dobbiamo decidere se andare all’interrogatorio”

Notizie correlate

Inchiesta arbitri: il legale di Rocchi, "presto per dire se risponderemo o no al pm". La v...AGI - "Dobbiamo ancora decidere se rispondere alle domande del pm o avvalerci della facoltà di non rispondere.

Leggi anche: Inchiesta arbitri, legale Rocchi: “Potrebbe non presentarsi a interrogatorio”. Bufera su Inter-Roma

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Arbitri, l’inchiesta si allarga: sotto la lente anche i club; Oltre ai 5 indagati noti ci sono altri iscritti: Nessuno club coinvolto. Cosa sta succedendo; Pressioni sul Var e arbitri graditi all’Inter: indagati Rocchi e Gervasoni; Designatore degli arbitri Rocchi indagato per frode: Avrebbe favorito l’Inter.

Inchiesta arbitri, l’ex fischietto Abbattista dal pm: parla un altro accusatore del 'sistema'. Il legale di Rocchi: Dobbiamo decidere se andare all’interrogatorioL’accusa ha ascoltato un altro testimone chiave, che nel 2024 si era dimesso dall’Aia contestando le dinamiche interne. Ancora incerta la presenza, prevista per il 30 aprile, dell’ex designatore in Pr ... quotidiano.net

Inchiesta arbitri, caso Rocchi: l’ex designatore può avvalersi della facoltà di non rispondere, ultime notizie in direttaCaso Rocchi e inchiesta sugli arbitri italiani, le ultime news in diretta: Gervasoni pronto a rispondere al pm di Milano mentre Rocchi potrebbe avvalersi ... fanpage.it

LIVE - Inchiesta arbitri, il caso potrebbe spostarsi a Monza x.com

Inchiesta arbitri, nuovi sviluppi scuotono il sistema - facebook.com facebook