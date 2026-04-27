Gli altri due arbitri indagati nell’inchiesta su Rocchi e il Var e il mistero della fonte coperta dai pm

La procura di Milano prosegue da oltre un anno con le indagini riguardanti Gianluca Rocchi, coinvolto nell’ambito dell’inchiesta sul sistema VAR e la sua gestione. Oltre a Rocchi, sono indagati altri due arbitri, il cui ruolo e le eventuali responsabilità sono al centro dell’inchiesta. La vicenda si intreccia anche con la denuncia di un ex guardalinee, che ha sollevato ulteriori interrogativi sulle modalità di funzionamento di alcuni aspetti del settore arbitrale.

L’inchiesta della procura di Milano su Gianluca Rocchi va avanti da un anno. E quindi da prima della denuncia dell’ex guardalinee Domenico Rocca. E ci sono altri due arbitri indagati. Ovvero Luigi Nasca, per Salernitana-Modena e per Inter-Verona del 6 gennaio 2024 e la sospetta gomitata del nerazzurro Alessandro Bastoni che ha deciso di non sanzionare. E l’assistente Rodolfo Di Vuolo, convocato nei mesi scorsi in procura. Mentre sono previsti per giovedì 30 aprile gli interrogatori di Rocchi e Gervasoni dopo l’archiviazione di un anno fa si può riaprire l’indagine sportiva, come è successo per la Juventus e le plusvalenze. Gli «elementi nuovi e probanti» necessari ci sono tutti.🔗 Leggi su Open.online

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Il possibile scandalo Rocchi non è un problema Inter . E' la squadra piu forte senza dubbio e merita di vincere. Non è nemmeno un problema Napoli o Juventus o Milan o altri. È un problema di sistema. Che lascia una sensazione di sporco, untuoso, corrotto. I - facebook.com facebook