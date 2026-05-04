Un nuovo capitolo si apre nell'inchiesta sugli arbitri che negli ultimi giorni ha causato turbamenti nella Serie A. Secondo fonti ufficiali, un dirigente di una squadra sarà ascoltato a breve dal pubblico ministero nell'ambito delle indagini in corso. L'inchiesta riguarda presunte irregolarità e comportamenti illeciti nel settore arbitrale, e si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.

(Adnkronos) – Potrebbe presto esserci una svolta nell'inchiesta arbitri, che negli ultimi giorni ha gettato nel caos la Serie A. Come riportato dal quotidiano La Repubblica, il pubblico ministero milanese Maurizio Ascione ha intenzione di ascoltare nei prossimi giorni Giorgio Schenone, club referee manager dell'Inter. L'addetto agli arbitri Schenone (non indagato), ex guardalinee, sarà ascoltato insieme ad altri colleghi tra cui quelli di Juventus, Lazio e Parma, in Procura a Milano: potrebbe essere lui, con ogni probabilità, quel 'Giorgio' a cui fanno riferimento in un’intercettazione Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Notizie correlate

Inchiesta arbitri, Gervasoni ascoltato dal pm: ma l’episodio di Inter Roma è fuori dal fascicoloMilan, summit Furlani Allegri a Milanello: mercato e Champions al centro del tavolo.

Leggi anche: Inchiesta arbitri, possibile svolta in arrivo: potrebbe essere ascoltato Schenone. Intanto spuntano contatti fra Rocchi e altri club

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Inchiesta arbitri, da Rocchi all’Inter: rischi, sviluppi e cosa sappiamo oggi; Con chi ha parlato Rocchi a San Siro? Le incognite sul vertice durante Milan-Inter; Inchiesta sugli arbitri: cosa sappiamo finora sul caso Var, Rocchi e la nuova ombra sul calcio italiano; Inchiesta arbitri, nuovi sviluppi sul caso Rocchi: coinvolti 29 club tra Serie A e B · LaC News24.

Inchiesta arbitri, gli sviluppi: Schenone (Inter) sarà ascoltato dal pm(Adnkronos) - Potrebbe presto esserci una svolta nell'inchiesta arbitri, che negli ultimi giorni ha gettato nel caos la Serie A. Come riportato dal quotidiano La Repubblica, il pubblico ministero mila ... startupbusiness.it

Inchiesta arbitri, Schenone verso la convocazione! I dettagliInchiesta arbitri, secondo Repubblica la Procura di Milano sta valutando la convocazione di Giorgio Schenone. Ci sono però contatti con altri club L’inchiesta della Procura di Milano sul mondo arbitra ... sampnews24.com

Inchiesta arbitri, Nasca e Di Vuolo sono stati già interrogati: quando è successo x.com

Inchiesta arbitri, Nasca e Di Vuolo sono stati già interrogati: quando è successo - facebook.com facebook