Un'indagine riguarda il funzionamento della Sala VAR e le designazioni arbitrali, con un'attenzione particolare alle norme stabilite dalla FIGC. È stato ascoltato il legale della Federcalcio in merito alle procedure e alle eventuali irregolarità. Sono cinque gli indagati per il reato di frode sportiva, secondo quanto emerso dalle verifiche in corso. La vicenda coinvolge vari aspetti legati alle decisioni arbitrali e alle norme che le regolano.

? Punti chiave Come influiscono le norme FIGC sul funzionamento della Sala VAR?. Chi sono i cinque indagati per il reato di frode sportiva?. Perché gli ispettori federali non entrano più nella sede di Lissone?. Quali intercettazioni collegano la Federazione alle designazioni degli arbitri?.? In Breve Audizione di due ore e mezza del legale Viglione al pm Ascione a Milano.. Cinque indagati per frode sportiva coinvolti nel procedimento giudiziario milanese.. Denuncia di Domenico Rocca su Gianluca Rocchi ha causato ispezioni a Lissone.. Nessun tecnico o designatore autosospeso ha visitato Lissone dopo la segnalazione.. L’avvocato Giancarlo Viglione ha fornito un’estesa testimonianza di due ore e mezza al procuratore Maurizio Ascione a Milano, portando l’inchiesta sul calcio direttamente nei corridoi della Federazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inchiesta arbitri: ascoltato il legale FIGC su VAR e designazioni

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