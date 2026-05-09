Tenta di strappare la pistola a una poliziotta in questura | è il 47enne responsabile dell' incendio alla Startech arrestato

Un uomo di 47 anni, coinvolto nell'incendio di una società, è stato arrestato dopo aver tentato di aggredire una poliziotta in questura. L'uomo si era presentato con l'intenzione di sporgere una denuncia, ma una volta all’interno ha cercato di strapparle la pistola. L'aggressione è stata interrotta prima che potesse causare danni, e l'uomo è stato fermato dalla polizia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui