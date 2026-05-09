Tenta di strappare la pistola a una poliziotta in questura | è il 47enne responsabile dell' incendio alla Startech arrestato
Un uomo di 47 anni, coinvolto nell'incendio di una società, è stato arrestato dopo aver tentato di aggredire una poliziotta in questura. L'uomo si era presentato con l'intenzione di sporgere una denuncia, ma una volta all’interno ha cercato di strapparle la pistola. L'aggressione è stata interrotta prima che potesse causare danni, e l'uomo è stato fermato dalla polizia.
Entrato in questura con una scusa, quella di voler sporgere una denuncia, una volta dentro ha fatto il diavolo a quattro, tentando di strappare la pistola a una poliziotta in servizio. E' stato arrestato e portato nel carcere del Coroneo A.P., classe 1979, e denunciato per aver appiccato il fuoco.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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