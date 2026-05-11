Incendio Startech e aggressione alla poliziotta | convalidato l' arresto

È stato convalidato l’arresto di un dipendente di una società coinvolto nell’incendio avvenuto nello stabilimento. L’uomo è anche accusato di aver aggredito una poliziotta intervenuta sul posto. Le forze dell’ordine avevano fermato l’indagato subito dopo l’incendio e l’aggressione, e ora la magistratura ha confermato la validità dell’arresto. Le indagini proseguono per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

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