Incendio Startech e aggressione alla poliziotta | convalidato l' arresto
È stato convalidato l’arresto di un dipendente di una società coinvolto nell’incendio avvenuto nello stabilimento. L’uomo è anche accusato di aver aggredito una poliziotta intervenuta sul posto. Le forze dell’ordine avevano fermato l’indagato subito dopo l’incendio e l’aggressione, e ora la magistratura ha confermato la validità dell’arresto. Le indagini proseguono per chiarire le dinamiche dell’accaduto.
Convalidato l'arresto del dipendente della Startech indagato per l'incendio all'interno dello stabilimento. Lo scorso sabato, inoltre, l'uomo aveva aggredito una poliziotta in Questura, cercando di rubarle la pistola dalla fondina. Si tratta del 47enne Agatino Privitera che oggi.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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