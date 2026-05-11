Incendio Startech e aggressione alla poliziotta | convalidato l' arresto

Da triesteprima.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato convalidato l’arresto di un dipendente di una società coinvolto nell’incendio avvenuto nello stabilimento. L’uomo è anche accusato di aver aggredito una poliziotta intervenuta sul posto. Le forze dell’ordine avevano fermato l’indagato subito dopo l’incendio e l’aggressione, e ora la magistratura ha confermato la validità dell’arresto. Le indagini proseguono per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Convalidato l'arresto del dipendente della Startech indagato per l'incendio all'interno dello stabilimento. Lo scorso sabato, inoltre, l'uomo aveva aggredito una poliziotta in Questura, cercando di rubarle la pistola dalla fondina. Si tratta del 47enne Agatino Privitera che oggi.🔗 Leggi su Triesteprima.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Tenta di strappare la pistola a una poliziotta in questura: è il 47enne responsabile dell'incendio alla Startech, arrestatoEntrato in questura con una scusa, quella di voler sporgere una denuncia, una volta dentro ha fatto il diavolo a quattro, tentando di strappare la...

Doppio incendio doloso alla StartechSi esacerba la situazione della Startech, dove nella mattina di oggi, 2 maggio, un uomo incappucciato ha acceso due principi d'incendio.

Argomenti più discussi: Doppio incendio doloso alla Startech; Blitz in Questura dell’attentatore di StarTech: un vertice per potenziare la vigilanza; Attentatore StarTech in Questura, assalto a una poliziotta: ora scatta il vertice sicurezza; Stipendi ancora congelati alla Startech: Servono tre giorni in più.

incendio startech incendio startech e aggressioneAggressione in Questura: convocato vertice per potenziamento sorveglianzaIl presunto attentatore della Startech ha tentato di strappare la pistola dalla fondina a una poliziotta. Oggi la riunione in via del Teatro Romano ... triesteprima.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web