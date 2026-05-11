Incendio Monte Fanta sopralluogo della senatrice Zambito | Governo stanzi velocemente risorse

La senatrice del Partito Democratico ha effettuato un sopralluogo sul Monte Faeta insieme al sindaco di un comune toscano, per visitare le aree interessate dall’incendio che ha coinvolto circa 700 ettari tra i comuni di San Giuliano Terme e Lucca. Durante la visita, ha chiesto che il governo venga sollecitato a mettere a disposizione subito le risorse necessarie per gli interventi di ripristino.

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