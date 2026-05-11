Incendio Monte Fanta sopralluogo della senatrice Zambito | Governo stanzi velocemente risorse
La senatrice del Partito Democratico ha effettuato un sopralluogo sul Monte Faeta insieme al sindaco di un comune toscano, per visitare le aree interessate dall’incendio che ha coinvolto circa 700 ettari tra i comuni di San Giuliano Terme e Lucca. Durante la visita, ha chiesto che il governo venga sollecitato a mettere a disposizione subito le risorse necessarie per gli interventi di ripristino.
La senatrice pisana del Partito Democratico Ylenia Zambito si è recata stamani sul Monte Faeta insieme al sindaco Matteo Cecchelli per un sopralluogo delle zone colpite dall'incendio che ha interessato una vasta area di oltre 700 ettari complessivi tra i comuni di San Giuliano Terme, Lucca e.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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