Crisi mediorientale 17 turisti pisani bloccati tra Maldive e Qatar | la senatrice Zambito Pd al lavoro per il rientro

Seventeen cittadini pisani, tra cui cinque bambini, si trovano attualmente in difficoltà tra le Maldive e il Qatar a causa della chiusura dello spazio aereo internazionale, causata dagli ultimi eventi nel Medio Oriente. La senatrice del Pd sta lavorando per organizzare il loro rientro. La situazione di emergenza interessa persone bloccate in due paesi lontani, con i voli sospesi e nessuna via di uscita immediata.

La rappresentante politica è in contatto costante con la Farnesina per organizzare al più presto il ritorno in patria delle famiglie Il gruppo di turisti è bloccato nelle rispettive capitati Malé e Doha senza certezze sul rientro e con assistenza frammentaria. Della vicenda si sta occupando la senatrice Ylenia Zambito, dalle scorse ore in costante contatto con il ministero degli Esteri per trovare una soluzione per il rientro delle famiglie. "I nostri concittadini - spiega la parlamentare Pd -, insieme ad altre centinaia di connazionali, si trovano in un limbo logistico dopo che i voli di ritorno sono stati cancellati con un preavviso minimo il giorno precedente.

