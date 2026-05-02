Incendio Monte Faeta | fermo il fronte della fiamma

Un incendio scoppiato sul Monte Faeta ha portato all’intervento delle squadre di emergenza. Attualmente, il fronte delle fiamme è fermo e la situazione è sotto controllo, anche se l’incendio non è ancora completamente spento. Le operazioni di spegnimento proseguono per evitare ulteriori sviluppi. Nessuna persona è rimasta coinvolta e non si segnalano danni a strutture o aree circostanti.

Non è la buona notizia del definitivo spegnimento dell'incendio, ma ora la situazione è sotto controllo. La Regione Toscana informa che "è stata arrestata la propagazione del fronte di fiamma" per il rogo che imperversa sul Monte Faeta fra Lucca e Pisa da ormai 4 giorni. "L'incendio tecnicamente.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Incendio sul Monte Faeta, il vento allarga il fronte del fuocoE' stata una notte molto impegnativa per le squadre di volontari dell'antincendio boschivo impegnate nell'incendio sul versante lucchese del Monte... Leggi anche: Incendio sul monte Faeta: le notizie in diretta. Evacuate nella notte 3500 persone, si allarga il fronte del maxi rogo Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Incendio Monte Faeta: fermo il fronte della fiamma; Incendio sul Monte Faeta: oltre 3mila evacuati, 700 ettari di bosco in fiamme | Video; Lucca, incendio sul Monte Faeta: fiamme alimentate dal forte vento; Monte Faeta devastato da un maxi incendio: oltre 3500 persone evacuate e fiamme fuori controllo. Incendio sul Monte Faeta: dopo tre giorni situazione in miglioramentoMaxi incendio sul Monte Faita: dopo tre giorni di lotta situazione in miglioramento. Alcuni focolai ancora attivi ma cala il vento e l'intervento di contrasto risulta più efficace. corrierenazionale.it Incendio Monte Faeta, ridotto il fronte delle fiammeSul Monte Faeta, nel nord ovest della Toscana, le operazioni antincendio proseguono e il fronte delle fiamme è stato ridotto a circa 3 km. Per domare definitivamente il vasto rogo, i mezzi a terra son ... tg24.sky.it A proposito dell’incendio boschivo del Monte Faeta vicino Pisa, dove sono andati in fumo circa 500 ettari, con oltre 300 persone evacuate. Quello che è successo lì, pur nella stima e nel doveroso rispetto degli operatori AIB intervenuti sul posto, è l'ennesimo e - facebook.com facebook Rogo sul monte Faeta, indagati due operai agricoli per incendio doloso x.com