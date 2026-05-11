Incendio Monte Faeta sopralluogo della senatrice Zambito | Governo stanzi velocemente risorse

La senatrice del Partito Democratico ha visitato questa mattina il Monte Faeta insieme al sindaco locale, dopo l’incendio che ha interessato un’area di oltre 700 ettari tra i comuni di San Giuliano Terme e Lucca. Durante il sopralluogo, hanno osservato le zone colpite e verificato i danni causati dalle fiamme. La parlamentare ha chiesto al governo di mettere in campo risorse rapidamente per il ripristino e la gestione dell’emergenza.

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La senatrice pisana del Partito Democratico Ylenia Zambito si è recata stamani sul Monte Faeta insieme al sindaco Matteo Cecchelli per un sopralluogo delle zone colpite dall'incendio che ha interessato una vasta area di oltre 700 ettari complessivi tra i comuni di San Giuliano Terme, Lucca e.🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Incendio Monte Fanta, sopralluogo della senatrice Zambito: "Governo stanzi velocemente risorse"La senatrice pisana del Partito Democratico Ylenia Zambito si è recata stamani sul Monte Faeta insieme al sindaco Matteo Cecchelli per un sopralluogo... Incendio Monte Faeta: fermo il fronte della fiammaNon è la buona notizia del definitivo spegnimento dell'incendio, ma ora la situazione è sotto controllo. Argomenti più discussi: Incendio Monte Faeta, il sindaco: Alle 18 la decisione sul rientro degli abitanti nelle case; Nella casa del vigile del fuoco distrutta dall’incendio: Bruciata in pochi istanti, c’erano fiamme alte 40 metri; Danni alla casa del vigile del fuoco nell'incendio del Monte Faeta, scatta la gara di solidarietà; Incendio Monte Faeta, domani scuole chiuse ad Asciano per l’allerta meteo arancione. Bruciavano rami di ulivo, poi l’inferno di fuoco: cosa ha causato l’incendio sul monte FaetaLe cause e le indagini sul devastante incendio. Oltre 700 ettari in fumo, 3.500 persone evacuate. La Regione ricorda: vietato bruciare residui vegetali se c’è vento ... lanazione.it