Incendio Monte Faeta sopralluogo della senatrice Zambito | Governo stanzi velocemente risorse

Da pisatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La senatrice del Partito Democratico ha visitato questa mattina il Monte Faeta insieme al sindaco locale, dopo l’incendio che ha interessato un’area di oltre 700 ettari tra i comuni di San Giuliano Terme e Lucca. Durante il sopralluogo, hanno osservato le zone colpite e verificato i danni causati dalle fiamme. La parlamentare ha chiesto al governo di mettere in campo risorse rapidamente per il ripristino e la gestione dell’emergenza.

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La senatrice pisana del Partito Democratico Ylenia Zambito si è recata stamani sul Monte Faeta insieme al sindaco Matteo Cecchelli per un sopralluogo delle zone colpite dall'incendio che ha interessato una vasta area di oltre 700 ettari complessivi tra i comuni di San Giuliano Terme, Lucca e.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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