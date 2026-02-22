L’incendio appiccato in una battuta di caccia che fece di Corrado Confalonieri un santo

Un incendio divampato in una battuta di caccia ha coinvolto Corrado Confalonieri, che si trovava sul posto. La causa sembra essere un corto circuito nell’impianto elettrico, che ha provocato le fiamme. I testimoni riferiscono di aver visto l’uomo tentare di spegnere le fiamme con azioni rapide e decise. La scena si è svolta in un’area isolata, circondata da alberi secolari. La dinamica dell’incendio resta ancora da chiarire completamente.

Il contadino innocente che rischiò la forca, salvato dalla confessione del nobile feudatario di Calendasco, che terminò i propri giorni da eremita Quando si parla di uomini e donne che hanno raggiunto la santità, non bisogna perdere di vista un dato inoppugnabile: erano persone in carne e ossa, con una propria e personale storia. E questo è anche il caso di un piacentino nato, cresciuto e vissuto in pieno Medioevo; un figlio di feudatario, il cui padre era a capo della milizia del vescovo di Piacenza. Questo rampollo è oggi ascritto nel “Catalogo Sanctorum” della Chiesa universale: si tratta di San Corrado Confalonieri, penitente francescano e poi eremita. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

San Corrado Confalonieri: il Santo del 19 febbraio e la sua devozione nel mondoSan Corrado Confalonieri, nato in una famiglia nobile, è diventato il santo del 19 febbraio grazie alla sua vita di fede e dedizione.

Oggi 19 febbraio, San Corrado Confalonieri: il nobile che diventa eremita per amore di CristoIl 19 febbraio si ricorda San Corrado Confalonieri, un nobile del XIV secolo che lasciò il lusso e le ricchezze per vivere da eremita.

Un saluto agli Amici di Noto che festeggiano il loro Patrono: San Corrado Confalonieri. - facebook.com facebook

Il #19febbraio si celebra il beato Corrado Confalonieri, l’eremita francescano che si convertì dopo aver causato un incendio. Scopri la sua vita, i suoi miracoli e il suo messaggio di penitenza e carità. x.com