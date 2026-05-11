Inaugurato il nuovo presbiterio della chiesa Maria Santissima Addolorata a Pallavicino
Oggi il quartiere Pallavicino a Palermo ha assistito all’inaugurazione del nuovo presbiterio della chiesa Maria Santissima Addolorata di via Mater Dolorosa. La cerimonia ha visto la partecipazione di fedeli e rappresentanti religiosi, che hanno assistito alla presentazione degli arredi sacri realizzati per aggiornare gli aspetti liturgici e funzionali dell’interno. L’evento ha coinvolto la comunità locale in una giornata dedicata alla fede e alla memoria condivisa.
Una giornata di fede, partecipazione e memoria condivisa ha coinvolto oggi il quartiere Pallavicino, a Palermo, in occasione dell’inaugurazione dei nuovi arredi sacri realizzati per l’adeguamento funzionale e liturgico del presbiterio della chiesa Maria Santissima Addolorata di via Mater Dolorosa.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie correlate
Pronto il nuovo presbiterio della chiesa di Maria Santissima AddolorataSi svolgerà domenica 10 maggio alle 11, nella chiesa Maria Santissima Addolorata di via Mater Dolorosa 72b, nel quartiere Pallavicino a Palermo, la...
Sovicille, restituito alla chiesa Maria Santissima un dipinto rubato nel 1990Sovicille (Siena), 8 maggio 2026 – Il dipinto attribuito a Domenico Manetti e raffigurante Cristo deposto dalla croce era stato rubato nel 1990.