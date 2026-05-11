Inaugurato il nuovo presbiterio della chiesa Maria Santissima Addolorata a Pallavicino

Oggi il quartiere Pallavicino a Palermo ha assistito all’inaugurazione del nuovo presbiterio della chiesa Maria Santissima Addolorata di via Mater Dolorosa. La cerimonia ha visto la partecipazione di fedeli e rappresentanti religiosi, che hanno assistito alla presentazione degli arredi sacri realizzati per aggiornare gli aspetti liturgici e funzionali dell’interno. L’evento ha coinvolto la comunità locale in una giornata dedicata alla fede e alla memoria condivisa.

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