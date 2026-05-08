Pronto il nuovo presbiterio della chiesa di Maria Santissima Addolorata
Domenica 10 maggio alle 11 si terrà nella chiesa Maria Santissima Addolorata di via Mater Dolorosa 72b a Palermo la presentazione del nuovo presbiterio. L'evento si svolgerà nel quartiere Pallavicino e segnerà l'inaugurazione di una struttura realizzata attraverso un progetto di adeguamento funzionale e liturgico. Il finanziamento per l'intervento è stato fornito da Ancos.
Si svolgerà domenica 10 maggio alle 11, nella chiesa Maria Santissima Addolorata di via Mater Dolorosa 72b, nel quartiere Pallavicino a Palermo, la cerimonia di presentazione del nuovo presbiterio, frutto del progetto di adeguamento funzionale e liturgico finanziato da Ancos, con la.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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