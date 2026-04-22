È stato aperto un nuovo parcheggio nel quartiere di San Cataldo a Bari, con una capienza di 160 posti auto gratuiti. La struttura si trova in via Adriatico e mira a offrire un'alternativa di sosta per i residenti del quartiere. La zona, spesso affollata di veicoli di passaggio, da ora dispone di uno spazio dedicato che dovrebbe alleviare la pressione sulla viabilità locale.

Un parcheggio da 160 posti per dare respiro ad un quartiere, come quello di San Cataldo, di Bari ormai soffocato dalle auto di non residenti, per la presenza di grandi “attrattori” come Deloitte, la Fiera, l’ex cto, le attività commerciali e nuovi uffici. Ieri l’inaugurazione dell’area di sosta da 6mila metri quadri in via Adriatico, ceduta dall’ente Fiera del Levante in comodato d’uso gratuito al Comune. I lavori I lavori hanno riguardato la riqualificazione e la pulizia dell’area, il rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale, la definizione degli spazi di sosta, il nuovo allaccio alla rete elettrica, il montaggio della torre faro e la manutenzione delle corsie.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Bari, inaugurato il nuovo parcheggio a San Cataldo: 160 posti auto gratuiti in via Adriatico

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