Inaugurato il comitato elettorale del Movimento 5 Stelle | presentati candidati e programma per le amministrative
L’inaugurazione del comitato elettorale del Movimento 5 Stelle si è svolta a Messina, presso il locale di via Dogali 32, vicino a piazza Cairoli. Organizzatori e partecipanti hanno descritto l’evento come molto frequentato e carico di entusiasmo. Durante l’occasione sono stati presentati i candidati e il programma per le prossime elezioni amministrative. La giornata ha visto una buona affluenza di cittadini interessati alle proposte del movimento.
Una partecipazione definita dagli organizzatori “numerosa” e un clima di entusiasmo hanno accompagnato l’inaugurazione del comitato elettorale del Movimento 5 Stelle a Messina, aperto ufficialmente in via Dogali 32, all’angolo con piazza Cairoli.L’iniziativa, che si inserisce nella campagna.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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