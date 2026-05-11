Inaugurato il comitato elettorale del Movimento 5 Stelle | presentati candidati e programma per le amministrative

L’inaugurazione del comitato elettorale del Movimento 5 Stelle si è svolta a Messina, presso il locale di via Dogali 32, vicino a piazza Cairoli. Organizzatori e partecipanti hanno descritto l’evento come molto frequentato e carico di entusiasmo. Durante l’occasione sono stati presentati i candidati e il programma per le prossime elezioni amministrative. La giornata ha visto una buona affluenza di cittadini interessati alle proposte del movimento.

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