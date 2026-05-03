Movimento 5 Stelle | al via un ciclo di incontri pubblici per illustrare il programma elettorale

La responsabile provinciale del Movimento 5 Stelle ha annunciato l'inizio di un ciclo di incontri pubblici, che si svolgeranno a partire dalla prossima settimana. Questi eventi sono stati organizzati per presentare in modo dettagliato e trasparente il programma elettorale della lista e del movimento stesso. Gli incontri si concentreranno su temi specifici e saranno aperti alla partecipazione dei cittadini interessati.

La Responsabile provinciale del Movimento 5 Stelle, Maura Sarno, comunica che, a partire dalla prossima settimana, prenderà avvio un ciclo di incontri pubblici tematici finalizzati a illustrare in maniera chiara, trasparente e strutturata il programma elettorale della lista M5S e dell’intera.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Il MoVimento 5 Stelle si mobilita a Parma, weekend di incontri con Ascari e PedullàLa città ducale ha ospitato infatti due portavoce di rilievo nazionale, giunti sul territorio per sostenere il lavoro degli attivisti locali Quello... Scontro sui conti pubblici: Meloni accusa Conte e il Movimento 5 StelleABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritorno della polemica politica Il tema dei conti dello Stato è tornato al centro del dibattito, con la presidente del... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: NOVA – Parola all’Italia | Parte il confronto nei territori; Movimento 5 Stelle, Fabio Magistrati confermato coordinatore provinciale; Elezioni a Termini Imerese, depositata la lista del Movimento 5 Stelle: tutti i candidati al Consiglio comunale; Movimento 5 Stelle, cambio al vertice in provincia di Rimini: nominata la nuova coordinatrice. M5S Faenza si presenta alle elezioni amministrative 2026 con una propria lista di 24 candidatiIl MoVimento 5 Stelle di Faenza si presenta alle elezioni amministrative 2026 con una propria lista di 24 candidati, all’interno della coalizione di campo ... ravennanotizie.it Il MoVimento 5 Stelle presenta i candidati consiglieri ed i suoi pilastri di programma per il futuro della cittàAlle elezioni amministrative di domenica 24 e di lunedì 25 maggio per il rinnovo del Consiglio comunale e del sindaco, fra le 12 liste che compariranno ... ravennanotizie.it Sostieni il MoVimento 5 Stelle! Destina il tuo 2x1000 inserendo il codice E54 nella dichiarazione dei redditi. Non ti costa nulla, ma per noi è fondamentale! Scopri di più su: movimento5stelle.eu/2x1000 - facebook.com facebook Ho accettato per amore del territorio e del Movimento 5 Stelle, in una fase tutt’altro che semplice per la Capitanata e per la costruzione di un campo largo serio, credibile, capace di rappresentare davvero un’alternativa alle prossime elezioni politiche. x.com