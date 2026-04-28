Elezioni amministrative 2026 a Fondi i candidati al Consiglio del Movimento 5 Stelle

A Fondi si avvicinano le elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio, durante le quali si voterà sia per scegliere il nuovo sindaco sia per rinnovare il Consiglio comunale. Tra i vari schieramenti, il Movimento 5 Stelle ha presentato i propri candidati al Consiglio comunale, pronti a partecipare alla consultazione elettorale. La città si prepara a questa importante fase politica, che coinvolge tutti i cittadini chiamati a esprimere la propria preferenza.

Si vota a Fondi il 24 e 25 maggio per l’elezione del sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. Sono cinque in corsa per la carica di primo cittadino, e Salvatore Venditti è sostenuto da due liste: Fondi Progressista, in cui confluisono Pd e Avs, e M5S.Di seguito i candidati al Consiglio.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Notizie correlate

Elezioni amministrative 2026 a Fondi, i candidati al Consiglio comunale della LegaTonino De Parolis è uno dei cinque candidati a sindaco in corsa alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Fondi.

Elezioni amministrative 2026, i candidati al Consiglio della lista Fondi VeraAlle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Fondi sono cinque i candidati a sindaco; uno di loro è Francesco Ciccone, sostenuto da due liste:...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Elezioni comunali a Cascina: i candidati del Movimento Cinque Stelle; Elezioni comunali 2026 a Fondi, i candidati al Consiglio della lista Il Giardino degli Aranci; Tra un mese 54 Comuni pugliesi al voto: scaduti i termini per le candidature. Ci provano anche 3 consiglieri regionali; Elezioni, ecco le due liste dei candidati al consiglio comunale a sostegno di Giuseppe Di Rosa.

Elezioni amministrative 2026, i candidati al Consiglio della lista Fondi ProgressistaNella compagine convogliano Pd e Avs; insieme al Movimento 5 Stelle sostiene la corsa di Salvatore Venditti per diventare sindaco ... latinatoday.it

Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidati Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidati Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidatiElezioni amministrative 2026, si vota il 24 e il 25 maggio. Ecco i comuni al voto, le liste e il vademecum per votare ... infocilento.it

Giuseppe Conte, ex presidente del Consiglio dei ministri, giurista e attuale presidente del Movimento 5 Stelle, sarà ospite delle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie per... Leggi l'articolo - facebook.com facebook