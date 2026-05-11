Inaugurate a Montesilvano le nuove case dell' acqua
Sabato 9 maggio, a Montesilvano, sono state ufficialmente aperte le nuove case dell’acqua. L’evento si è svolto alla presenza del sindaco, che ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione. Le nuove strutture sono state aperte per offrire ai cittadini un punto di distribuzione di acqua potabile. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera semplice e senza altri interventi pubblici.
Sabato 9 maggio alla presenza del sindaco Ottavio De Martinis, sono state inaugurate le nuove case dell'acqua. Il servizio, affidato tramite concessione quinquennale all'azienda italiana Tecnofonte, è entrato ufficialmente a pieno regime. Il progetto mira a trasformare l’approvvigionamento idrico.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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