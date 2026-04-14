San Nicola Manfredi | piano per strade sicure e nuove Case dell’Acqua

La giunta di San Nicola Manfredi, guidata dal sindaco Vernillo, ha approvato un piano che prevede interventi su infrastrutture, sicurezza stradale e sostenibilità ambientale. Tra le misure approvate ci sono lavori per migliorare le strade e l’installazione di nuove Case dell’Acqua. Le decisioni riguardano anche interventi specifici sulla rete viaria e sui servizi per i cittadini.

La giunta di San Nicola Manfredi, sotto la guida del sindaco Vernillo, ha varato una serie di direttive strategiche per trasformare il volto del territorio attraverso interventi su infrastrutture, sicurezza stradale e sostenibilità ambientale. Il piano amministrativo punta a una gestione integrata che va dalla manutenzione dei lotti viari al recupero del patrimonio storico, con un occhio di riguardo alla vivibilità delle zone periferiche. Il cuore della nuova programmazione riguarda la rete stradale, dove la priorità assoluta è garantire la sicurezza degli spostamenti e la tutela della incolumità pubblica. Nonostante i cantieri già conclusi in diverse frazioni, l’amministrazione ha deciso di passare a un modello di gestione più strutturato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Nicola Manfredi: piano per strade sicure e nuove Case dell’Acqua Parte il piano strade sicure a Perugia: lavori a Castel del Piano, Ponte Felcino, Montegrillo e Ponte d'oddiLo ha annunciato l'assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini parlando di via dell'Armonia. Agrigento, frazione nel degrado: Giardina Gallotti chiede luce, acqua e strade sicure. Proteste per l’abbandono.Giardina Gallotti, una frazione del comune di Agrigento, è da settimane al centro di una crescente ondata di proteste a causa di una serie di...