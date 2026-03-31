Giovedì 2 aprile, Symphony Record Shop ha aperto fino a sera per un evento speciale dedicato all’uscita dell’album

Hellvisback è stato il quarto album in studio del rapper Salmo, pubblicato il 5 febbraio del 2016 dalla Sony Music. Chi acquisterà qualsiasi versione dell'album riceverà in omaggio un esclusivo Booklet realizzato per l'occasione e una Tote-Bag personalizzata. All'interno del Booklet è presente un'intervista esclusiva a Salmo realizzata dal giornalista musicale Claudio Cabona, e un approfondimento sulla speciale riedizione. Info: Symphony piazza Cavour, 23, 0586 1754832 – 37111449537 – [email protected]. Vespucci-Colombo, martedì 31 marzo la premiazione della terza edizione del concorso fotografico Margherita Zoltowska Street Photograpy 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Symphony Record Shop, giovedì 2 aprile apertura serale speciale per festeggiare l'uscita di "Hellvisback 10 years later" di Salmo

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