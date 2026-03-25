Domenica 29 marzo, alla Backstage Academy di Pisa, si terrà un evento che unisce musica dal vivo e talk, con la presentazione del nuovo album di Diego Ruschena intitolato

Domenica 29 marzo alla Backstage Academy un evento con talk e musica dal vivo insieme all'attrice Benedetta Giuntini.Diego Ruschena presenta il suo progetto solista, pubblicando un album ispirato al tema del viaggio. Il musicista ripercorre le rotte che collegano l'Italia a Uruguay, Brasile e Argentina, rendendo omaggio alle proprie radici e andando alla scoperta di tradizioni e culture popolari. Un progetto discografico che celebra l'incontro, che coinvolge musicisti e associazioni attive nella diffusione e nello scambio culturale con il sud America orientale. Nel disco, disponibile nel formato Long Playing in vinile, sono presenti undici brani scritti e cantati in italiano, spagnolo rioplatense e portoghese brasiliano. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Diego Ruschena presenta a Pisa il nuovo album 'In viaggio'

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