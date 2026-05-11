In via Carracci dobbiamo sperare non piova viviamo nell schifo
In via Carracci a Bologna, alcuni residenti hanno espresso il timore che le condizioni della strada peggiorino in caso di pioggia, descrivendola come una situazione di forte disagio. La strada, che è di proprietà delle Ferrovie dello Stato, è stata oggetto di incuria da diversi anni, senza interventi di manutenzione. I residenti che vivono all’interno dei civici 71 e 73 lamentano uno stato di abbandono e di degrado, che si protrae nel tempo.
Abito in via de Carracci 71-3 a Bologna e viviamo nello schifo.La strada è una strada di Ferrovie dello stato e da anni si sono completamente disinteressati di chi vive in questa strada. Ci sono mezzi pesanti che sfrecciano ad almeno 50 kmh ogni giorno, in cui i guidatori tra l'altro guidano con.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Notizie correlate
De Bruyne: “Dobbiamo vincere e sperare che l’Inter faccia degli errori”Dc Napoli 06/03/2026 - campionato di calcio serie A / Napoli-Torino / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Kevin De Bruyne-Rasmus Hojlund...
Angelica Calò Livne dal confine con il Libano: “Viviamo sotto i razzi Hezbollah, ma dobbiamo difendere la pace”A poco più di un chilometro dal confine con il Libano, nel kibbutz Sasa, la guerra non è una notizia ma una condizione quotidiana.