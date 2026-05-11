In via Carracci dobbiamo sperare non piova viviamo nell schifo

In via Carracci a Bologna, alcuni residenti hanno espresso il timore che le condizioni della strada peggiorino in caso di pioggia, descrivendola come una situazione di forte disagio. La strada, che è di proprietà delle Ferrovie dello Stato, è stata oggetto di incuria da diversi anni, senza interventi di manutenzione. I residenti che vivono all’interno dei civici 71 e 73 lamentano uno stato di abbandono e di degrado, che si protrae nel tempo.

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