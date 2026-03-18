A poco più di un chilometro dal confine con il Libano, nel kibbutz Sasa, le persone vivono sotto la minaccia dei razzi di Hezbollah. Angelica Calò Livne descrive una realtà in cui il conflitto si manifesta ogni giorno, trasformando la guerra in una presenza costante e invisibile nella vita di tutti. La popolazione si impegna a mantenere la pace nonostante le difficoltà quotidiane.

A poco più di un chilometro dal confine con il Libano, nel kibbutz Sasa, la guerra non è una notizia ma una condizione quotidiana. Sirene, bunker, evacuazioni e ritorni. E soprattutto un trauma che, dopo il 7 ottobre 2023, non si è mai davvero trasformato in “post-trauma”. A raccontarlo è Angelica Edna Calò Livne, educatrice, scrittrice e fondatrice di Beresheet LaShalom, realtà impegnata nel dialogo tra giovani di comunità diverse. Nata a Roma, vive in Israele dal 1975. La sua voce restituisce uno sguardo diretto su cosa significa vivere in prima linea, tra guerra, paura e la difficile difesa dell’idea di pace. “Viviamo come in lockdown, ma sotto i missili”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Angelica Calò Livne dal confine con il Libano: “Viviamo sotto i razzi Hezbollah, ma dobbiamo difendere la pace”

Articoli correlati

Leggi anche: Fronte Libano, razzi di Hezbollah e raid israeliani

Israele, il figlio del ministro Smotrich ferito da un missile Hezbollah durante operazioni dell’Idf al confine con il LibanoRoma, 6 marzo 2026 - Il figlio del ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich è stato ferito nelle operazioni militari al confine con il...