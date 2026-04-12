De Bruyne | Dobbiamo vincere e sperare che l’Inter faccia degli errori
Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita contro il Parma. Ha affermato che la squadra deve ottenere la vittoria e che spera in eventuali errori da parte dell’Inter. Le sue parole sono state riferite nel pieno della preparazione alla sfida, senza ulteriori commenti o analisi. La partita si svolgerà nelle prossime ore.
Dc Napoli 06032026 - campionato di calcio serie A Napoli-Torino foto Domenico CippitelliImage Sport nella foto: Kevin De Bruyne-Rasmus Hojlund Il simbolo del Napoli in questo momento, Kevin De Bruyne, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn prima della sfida contro il Parma “Sto bene, questa è la cosa più importante. Ho avuto altri infortuni e sono tornato, non è mai semplice tornare, ma ora mi sento bene” Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli. A Dazn: In questi due anni abbiamo sempre trovato difficoltà col Parma, io guardo le statistiche e la difficoltà che abbiamo incontrato ne fargli gol e so che ci aspetta una partita difficile" Galliani: “Non mi candiderò alla presidenza della Figc.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Simonelli avverte sul VAR: «Ha migliorato di molto le decisioni, ma dobbiamo accettare che possa anche fare degli errori»di Redazione JuventusNews24Simonelli avverte sul VAR: «Dobbiamo accettare che possa anche fare degli errori».
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