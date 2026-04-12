Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita contro il Parma. Ha affermato che la squadra deve ottenere la vittoria e che spera in eventuali errori da parte dell’Inter. Le sue parole sono state riferite nel pieno della preparazione alla sfida, senza ulteriori commenti o analisi. La partita si svolgerà nelle prossime ore.

Dc Napoli 06032026 - campionato di calcio serie A Napoli-Torino foto Domenico CippitelliImage Sport nella foto: Kevin De Bruyne-Rasmus Hojlund Il simbolo del Napoli in questo momento, Kevin De Bruyne, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn prima della sfida contro il Parma “Sto bene, questa è la cosa più importante. Ho avuto altri infortuni e sono tornato, non è mai semplice tornare, ma ora mi sento bene” Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli. A Dazn: In questi due anni abbiamo sempre trovato difficoltà col Parma, io guardo le statistiche e la difficoltà che abbiamo incontrato ne fargli gol e so che ci aspetta una partita difficile" Galliani: “Non mi candiderò alla presidenza della Figc.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Bruyne: “Dobbiamo vincere e sperare che l’Inter faccia degli errori”

Simonelli avverte sul VAR: «Ha migliorato di molto le decisioni, ma dobbiamo accettare che possa anche fare degli errori»di Redazione JuventusNews24Simonelli avverte sul VAR: «Dobbiamo accettare che possa anche fare degli errori».

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