Durante una vacanza all'hotel Borgo Incantato, un rifugio in Umbria circondato dai boschi, si è assistito a una particolare convivenza tra persone e animali che vivono liberamente nello stesso ambiente. L'hotel permette agli ospiti di osservare il comportamento di animali selvatici e domestici in un contesto naturale, senza barriere o recinzioni. La struttura si presenta come un luogo dove il rispetto per la natura si traduce in un’esperienza di contatto diretto con gli animali.

Non c’è un punto preciso in cui si entra davvero al Borgo. Il passaggio avviene altrove, in modo più sottile. Il Borgo è un antico convento del 1200 restaurato, circondato da novantasei ettari di verde, dove la natura non fa da sfondo, ma detta il ritmo. Gli spazi non sono organizzati per essere visitati e non c’è una separazione netta tra ciò che appartiene agli animali e ciò che appartiene agli ospiti. Si muovono liberamente e la relazione con le persone cambia a seconda delle situazioni e dei momenti. All’origine del progetto c’è un gesto semplice: accogliere chi è stato scartato. Chi proviene da abbandoni, maltrattamenti, sfruttamento. Nessuna funzione dimostrativa, nessuna scena preparata.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - In vacanza all'hotel Borgo Incantato: il paradiso degli animali liberi in Umbria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

"Insieme per sempre: l’Umbria permette la tumulazione degli animali d’affezione con i padroni"“Il legame speciale che unisce ai propri animali da compagnia riceve oggi, in Umbria, un riconoscimento che supera i confini della vita terrena”.

Sanremo: il Gran Galà dell’Eleganza ha incantato l’Hotel Des AnglaisMercoledì 25 febbraio, nella prestigiosa cornice dell’Hotel Des Anglais, si è svolto a Sanremo il Gran Galà dell’Eleganza.