Sanremo | il Gran Galà dell’Eleganza ha incantato l’Hotel Des Anglais

Mercoledì 25 febbraio, all’Hotel Des Anglais di Sanremo, si è tenuto il Gran Galà dell’Eleganza, evento che ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e partecipanti. La serata ha attirato l’attenzione per l’allestimento raffinato e l’atmosfera curata, con un pubblico interessato a osservare le diverse mise e i dettagli di stile dei presenti.

Mercoledì 25 febbraio, nella prestigiosa cornice dell'Hotel Des Anglais, si è svolto a Sanremo il Gran Galà dell'Eleganza. L'evento si è confermato uno degli appuntamenti più esclusivi nel pieno della settimana del Festival di Sanremo. Ha riunito infatti protagonisti della musica, della cultura, dei media e dell'imprenditoria in un'atmosfera di assoluta raffinatezza. La serata è stata presentata da Iuliana Ierugan, conduttrice e creativa digitale, che ha saputo guidare l'evento con il consueto brio. Ad affiancarla nel ruolo di co-conduttrice, la showgirl Carola Apollo.

Festival di Sanremo: l'ad di Anas Claudio Andrea Gemme ritira il Premio Speciale 2026 al Gran Galà della StampaNel corso del Premio Numeri Uno – Città di Sanremo 2026 è svoltosi ieri sera durante il Gran Galà della Stampa l’Amministratore Delegato di Anas Claudio Andrea Gemme ha ritirato il Premio Speciale ... iltempo.it

