In quattromila al Barbera per l’allenamento del Palermo a porte aperte ma gli ultras lasciano la curva per protesta
Al stadio Barbera si sono radunati circa 4.000 tifosi per assistere all’allenamento del Palermo, che è stato aperto al pubblico. Durante la sessione, alcuni ultras hanno deciso di lasciare la curva in segno di protesta. La presenza di spettatori ha attirato l’attenzione, creando un’atmosfera di partecipazione tra i sostenitori della squadra. Nessun altro episodio di rilievo si è verificato durante l’evento.
Palermo abbraccia il Palermo: al Barbera, per la prima volta in stagione, allenamento a porta aperte di fronte a circa 4.000 tifosi. La curva Nord ha incoraggiato la squadra di Inzaghi nella settimana che porta al debutto playoff prima di abbandonare per una polemica relativa alle modalità.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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